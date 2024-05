Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarà una grande operazione antimafia”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato a parlare dell'opera in occasione del Festival dell'Economia di Trento

“E’ un ponte solo in Italia si riesce a far polemica su un ponte, non è il ponte sovranista. Il ponte toglierà 100mila tonnellate di CO2 dall’aria perché oggi non so se qualcuno per turismo o per lavoro prende il traghetto per fare quei 3 chilometri, ci mette d’estate, anche 3, 4, 5 ore…se invece di tre ore ci metti 3 minuti pensa al risparmio di tempo e di emissioni”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini intervenendo al Festival dell’Economia di Trento.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “120mila posti di lavoro”

“Il numero che mi ha colpito è 120mila, le stime della società Stretto di Messina calcolano che dall’apertura dei cantieri alla gestione del ponte si creeranno in Italia 120mila posti di lavoro, soprattutto per i giovani” ha aggiunto Salvini. In Sicilia e Calabria i ragazzi quando finiscono il liceo o l’università devono solo decidere dove scappo, emigro…un’infrastruttura come quella, secondo me, è anche una grande operazione antimafia. La mafia c’è dove c’è disperazione” ha sostenuto ricordando anche l’anniversario della strage di Capaci che ricorre oggi. “Quindi il mio obiettivo è aprire i cantieri entro il 2024″ ha ribadito Salvini.

