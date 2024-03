Ponte sullo Stretto, Schlein: “Progetto dannoso e sbagliato”

La leader del Pd è stata ieri a Messina per criticare il progetto del governo legato all'infrastruttura

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, è oggi a Messina per un momento pubblico di confronto ed esprimere la “contrarietà del Pd al progetto del Ponte sullo Stretto“. “Noi siamo qui non per fare campagna elettorale. Era da tanto che speravo di tornare a Messina per ascoltare questa comunità e costruire insieme risposte più efficaci per rispondere ai bisogni dei cittadini“, ha dichiarato Schlein al suo arrivo a Messina.

“Noi diciamo no al progetto sbagliato di questo ponte. Un progetto che Salvini sta portando avanti incurante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico dannoso e sbagliato“, ha detto ancora la segretaria del Pd a margine di un incontro organizzato per dire no al Ponte sullo Stretto di Messina.

Ponte sullo Stretto, Schlein: “Governo in ritardo sulle infrastrutture”

“Il governo è molto diviso su tanti aspetti: complessivamente è molto in ritardo sull’attuazione degli investimenti previsti per le infrastrutture. Mi sembra che si occupino più di fare campagna elettorale che non di portare risultati concreti ai cittadini“, ha detto ancora Schlein. “Noi continuiamo a pensare che in questa terra, in Sicilia, come in Calabria, serva innanzitutto un grande investimento per migliorare la mobilità, adesso. Non tra 15 o 20 anni con un progetto dannoso e anacronistico come questo“, ha detto la leader del Pd incontrando i giornalisti a Torre Faro.

“Qualche giorno fa in Parlamento è emerso con nettezza che persino la relazione che ha visto il contribuito di un comitato scientifico ha chiarito che le prove del vento non sono state fatte, non è stata fatta un’adeguata zonizzazione per quanto riguarda i rischi sismici. Ci domandiamo perché tutta questa fretta? È una fretta che sembra elettorale che però non ha a cuore il vero destino di questa comunità e di questo territorio“, ha chiosato Elly Schlein. “L’aggiudicazione fatta è stata fatta per un valore cinque volte superiore rispetto al progetto originale – prosegue – noi continuiamo a pensare che in questa terra un grande progetto che migliori la mobilità adesso, non un progetto dannoso come questo“, conclude la segretaria del Pd.

Ponte sullo Stretto, Schlein: “Pd compatto per fermare il Ponte di Salvini”

“Siete tantissimi, ed è bello essere insieme oggi. Siamo qui, innanzitutto a dire una cosa chiara, e la dico con una punta di emozione e con una punta di orgoglio: il Partito democratico è compattamente, da Nord a Sud, al vostro fianco per fermare questo progetto sbagliato del Ponte di Messina che sta portando avanti Matteo Salvini”, ha affermato la leader Dem Elly Schlein alla manifestazione nella zona di Torre Faro a Messina dove dovrebbe sorgere il Ponte sullo Stretto.

