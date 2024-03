Ponte sullo Stretto, Siracusano: “Infrastruttura decisiva per lo sviluppo del territorio”

"Una grande opera come il Ponte è indispensabile, per creare lavoro e sviluppo"

“È inaccettabile che ci sia ancora chi attacca in modo immotivato il Ponte sullo Stretto di Messina. Qualcuno vuole ancora condannare i cittadini siciliani a non avere la continuità territoriale, ad essere isolati rispetto al resto del Paese, a non avere infrastrutture che potrebbero essere decisive per lo sviluppo del territorio”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia, intervenendo a “L’Aria che tira”, su La7.

Ponte sullo Stretto, Siracusano: “Se fosse stato per Berlusconi l’Italia lo avrebbe già”

“La Sicilia da decenni è vessata da disagi e ritardi. In Italia ci sono tante opere incompiute? Vero, e tantissime sono in Sicilia, proprio perché da noi senza il Ponte sullo Stretto tante infrastrutture rischierebbero di essere come cattedrali nel deserto. Una grande opera come il Ponte è indispensabile, per creare lavoro e sviluppo, per avere una mobilità moderna e sostenibile, e anche per accelerare la realizzazione di tutte le altre opere connesse, e non solo. Se fosse stato per Forza Italia e per il presidente Silvio Berlusconi oggi l’Italia avrebbe già il Ponte sullo Stretto, ma purtroppo negli anni la sinistra ha più volte bloccato tutto, con miopia e ideologia”, ha concluso.