Concorso per ricercatori all’Università di Messina: assunzioni in più ambiti, ecco come partecipare

Procedura attiva per l'assegnazione di 21 contratti a tempo determinato: ecco tutti i dettagli sul bando dell'Ateneo messinese.

Concorso per aspiranti ricercatori all’Università di Messina: c’è tempo fino ad aprile 2024 per partecipare alle procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di 21 ricercatori a tempo determinato in tenure track “RTT”.

Ecco tutti i dettagli sul nuovo bando.

Concorso per ricercatori all’Università di Messina, aprile 2024: i posti

Unime annuncia la selezioni di 21 ricercatori nei seguenti ambiti:

L-LING/07 (Lingua e traduzione spagnola);

L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e letterature comparate);

L-LIN/21 (Slavistica);

L-ANT/02 (Storia Greca);

SECS-P/09 (Finanza aziendale);

SECS-P/02 (Politica economica);

SECS-P/03 (Scienza delle Finanze);

IUS/14 (Diritto dell’Unione europea);

ING-IND/35 (Ingegneria economico-gestionale);

ING-IND/13 (Meccanica applicata alle macchine);

CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie) – Dipartimento di Ingegneria;

ING-INF/03 (Telecomunicazioni);

ING-INF/07 (Misure elettriche ed elettroniche);

MED/08 (Anatomia patologica);

M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle attività sportive);

CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie) – Dipartimento scienze naturali;

L-ART/02 (Storia dell’Arte moderna);

MAT/03 (Geometria);

MAT/04 (Matematiche complementari);

AGR/02 (Agronomia e coltivazioni erbacee);

AGR/10 (Costruzioni rurali e territorio agroforestale).

I ricercatori saranno assunti a tempo determinato – con contratto di durata complessiva di 6 anni, non rinnovabile – e si occuperanno di “attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti” per l’Università di Messina.

Scadenza del concorso per ricercatori all’Università di Messina

La scadenza del bando è fissata al 15/04/2024 – ore 23:59.

Requisiti

Per accedere al concorso per aspiranti ricercatori all’Università di Messina di aprile 2024, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o – per i settori interessati – del diploma di specializzazione medica.

o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o – per i settori interessati – del diploma di specializzazione medica. Avere frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca – escluse le attività a titolo gratuito – in università o istituti di ricerca italiani o stranieri diversi dall’Università di Messina per almeno 36 mesi.

o svolto – escluse le attività a titolo gratuito – in università o istituti di ricerca italiani o stranieri diversi dall’Università di Messina per almeno 36 mesi. Godimento dei diritti civili e politici ;

; Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego nella Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale;

dall’impiego nella Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale; Non avere gradi di parentela o affinità (fino al quarto grado compreso) con un professore dell’Università di Messina o con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’ateneo.

(fino al quarto grado compreso) con un professore dell’Università di Messina o con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’ateneo. Non essere stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio, e non aver usufruito – per almeno un triennio – di contratti per ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso per ricercatori all’Università di Messina, con scadenza ad aprile 2024, dovrà essere compilata e inviata attraverso la piattaforma online https://pica.cineca.it/unime/. Si può accedere con SPID o con le credenziali ICA/REPRISE, LOGINMIUR o REFEREES, in caso il candidato ne sia in possesso.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti esclusivamente in formato .pdf, avendo cura di non superare il limite massimo complessivo dei 200 Mb. Per ulteriori informazioni, alleghiamo il bando di concorso direttamente dal sito dell’Università di Messina.