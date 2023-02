Porto Empedocle, ladri in casa di appartenente a forze dell’ordine: rubati soldi e gioielli

Indagini in corso per risalire all'identità dei ladri, con il supporto delle telecamere di videosorveglianza

Furto in un’abitazione di un appartenente alle forze dell’ordine: i ladri hanno portato via soldi e gioielli. E’ successo a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

Bottino non ancora quantificato

Il furto ad opera di ignoti è stato perpetrato in una casa in contrada Durrueli. I ladri, approfittando dell’assenza dei residenti, hanno forzato la finestra del piano terra e sono entrati all’interno dell’abitazione e avrebbero portato via gioielli e denaro, bottino non ancora quantificato. Poi la fuga.

Le indagini dei carabinieri

Al rientro a casa i proprietari dell’immobile hanno scoperto il furto e allertato prontamente i carabinieri di Porto Empedocle. Indagini in corso per risalire all’identità dei ladri, con il supporto delle telecamere di videosorveglianza.