A Portopalo di Capo Passero si cercano due nuovi agenti di Polizia Locale: come partecipare al bando

Sarà possibile presentare fare domanda fino al 16 marzo 2024

Il Comune di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, è alla ricerca di due agenti di polizia locale con un contratto a tempo indeterminato. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al bando fino al 16 marzo 2024.

Requisiti per partecipare

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana

Godimento di diritti civili e politici

Per i concorrenti di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi di leva

Diploma istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale

non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali

Idoneità psico-fisica all’impiego. La mancanza della vista e. l’eventuale mancanza di sana e robusta costituzione nonché di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di istituto rappresentano requisiti di inidoneità e causa di esclusione dalla partecipazione.

Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento e riposo

I cittadini degli Stati appartenenti all’Unione europea devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana

Il possesso della patente di guida di categoria B o superiore

Non aver prestato servizio civile quale obiettore di coscienza

Disponibilità incondizionara al porto ed all’eventuale uso dell’arma ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al servizio di Polizia Locale

Il versamento della tassa di concorso

Le prove d’esame

La prova scritta, che può avere carattere teorico-pratico, e la prova orale verteranno sui seguenti argomenti:

• Ordinamento delle autonomie locali con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti del Comune (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

• principi generali in tema di Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro (D.Lgs. 30.3.2001, n. 165);

-principi di diritto amministrativo con particolare riguardo alle tipologie di atti;

-principi e nozioni in tema di procedimento amministrativo, accesso, trasparenza e prevenzione della corruzione, tutela dei dati personali ( L. 241/90, D.Lgs. 33/2013, regolamento UE 2016/679 come recepito con il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018):

• principi e nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

• Codice della Strada e suo regolamento attuativo;

• Legge quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale;

• nozioni in materia di sanzioni sull’attività edilizia e urbanistica e in materia commerciale e di pubblici esercizi.

La prova orale include altresì l’accertamento della conoscenza della lingua inglese che dovrà concludersi con un giudizio di idoneità, senza alcuna attribuzione di punteggio ulteriore.

Dove spedire la domanda

La domanda può essere spedita utilizzando questo link.