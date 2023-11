Poste italiane in Sicilia: servizi sempre più moderni, tecnologici e capillari

Nuovi cantieri prendono avvio e ulteriori sedi di Poste Italiane riaprono ammodernate nei comuni sotto i 15mila abitanti della Sicilia.

Nuovi cantieri prendono avvio mentre ulteriori sedi riaprono ammodernate nei comuni sotto i 15mila abitanti della Sicilia. Prosegue a spasso spedito il piano di investimenti sul territorio siciliano da parte di Poste Italiane che, anche grazie al progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”, conferma il proprio impegno nel colmare le distanze tra piccoli e grandi centri e nel potenziare i servizi per i cittadini.

A pochi giorni dalla conclusione del terzo trimestre 2023, Poste Italiane fa il punto sugli interventi effettuati in Sicilia e sui futuri investimenti in cantiere: non solo molteplici servizi della Pubblica Amministrazione negli uffici postali proprio grazie al progetto Polis, ma anche impianti fotovoltaici, un piano in progress di nuove assunzioni e stabilizzazioni di personale, e ancora nel settore recapito la sostituzione del parco mezzi con veicoli completamente green, con obiettivo una flotta 100% rinnovata e rispettosa dell’ambiente.

Un piano di investimenti per l’isola

Questo e molto altro per il futuro della Sicilia, dove Poste Italiane vuole diventare un esempio virtuoso. Un’azienda che è stata capace di cambiare pelle, facendo leva sulla propria forza e sull’unicità della sua infrastruttura per sviluppare in anticipo competenze e servizi anche per la Pubblica Amministrazione. Diventando il primo operatore in tanti settori, oltre quello postale dove si conferma punto di riferimento per storia e numeri. Primo operatore logistico e-commerce con pacco ogni due targato Poste, prima compagnia assicurativa nel ramo Vita in Italia, primo operatore nelle carte di pagamento e nei servizi Spid.

Poste Italiane nel 2022 ha generato sull’Isola impatti indiretti per 70 milioni di Prodotto Interno Lordo, circa 1.500 posti di lavoro e 45 milioni di euro di reddito distribuiti ai lavoratori impiegati nel sistema economico. Con oltre 8mila dipendenti, più di 700 uffici postali e di 690 ATM Postamat, oltre 50 Centri Distribuzione e una rete di più di 1.300 Punto Poste che si aggiungono agli oltre 90 punti Casa&Famiglia.

Punto di riferimento

“Siamo un punto di riferimento per tutti i cittadini – afferma Giuseppina Tedesco, direttrice della filiale Palermo 1 di Poste Italiane -, in particolare nei piccoli centri ma non solo. L’Azienda ha ampliato la propria rete con servizi concorrenziali e innovativi. Come l’ultimo arrivato Poste Energia che con una bolletta prevedibile e una proposta senza vincoli è risultata un’offerta a misura di tutti”.

Un’azienda radicata sul territorio, con una presenza capillare in ogni zona, anche la più remota, offerte di servizi sempre in evoluzione e in risposta alle mutevoli esigenze dei cittadini; un processo di innovazione che dà spazio alle nuove tecnologie ma che allo stesso tempo continua a garantire una presenza fisica, costante e qualificata del personale. Un contatto che l’azienda tiene a preservare, indipendentemente dai servizi offerti dagli evoluti canali digitali. Accanto alla capillarità dei centri di recapito e degli uffici postali, si consolida infatti rispettivamente la rete Punto Poste, con più di 1.300 punti fisici (tra tabaccherie ed esercizi convenzionati) per spedizioni e ritiri, e quella Casa&Famiglia con quasi 100 punti dedicati in affiancamento agli sportelli.