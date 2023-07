Poste, Del Fante: “Risultati in forte crescita”

ROMA – “Siamo lieti di annunciare un’altra serie di risultati in forte crescita. Ancora una volta, abbiamo realizzato una performance trimestrale solida e chiuso la prima metà dell’anno in modo molto positivo, con una crescita sostanziale dei ricavi e della redditività rispetto allo stesso periodo del 2022. Il risultato operativo di Gruppo è aumentato dell’11% a 1,6 miliardi e ha segnato un nuovo record nella prima metà dell’anno, a riprova del nostro continuo successo e della solidità della performance in tutti i nostri settori di business. Grazie al nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile, ci stiamo adattando in modo proattivo a un contesto macroeconomico in continua evoluzione, avanzando con decisione sul nostro percorso di crescita sostenibile e redditizia”.

Così Matteo Del Fante, Ad e direttore Generale di Poste Italiane, commentando i dati del secondo trimestre.

“La continua raccolta netta positiva da prodotti di risparmio e investimento conferma la fiducia riposta in Poste Italiane, con risultati in termini di flussi superiori rispetto a un contesto di mercato sfidante. Continuiamo a seguire una rigorosa disciplina dei costi, che ci consente di mitigare le pressioni inflazionistiche, migliorare la crescita dell’utile operativo e conseguire una grande fiducia sulla visibilità della nostra guidance per il 2023. Il nostro bilancio – aggiunge – si conferma solido, con una posizione finanziaria netta in miglioramento di anno in anno”.