Poste, utile in forte crescita: 1,4 miliari di euro nei primi 9 mesi (+21,4%)

E' il risultato dei nove mesi più alto nella storia di Poste Italiane

Poste Italiane ha registrato un utile netto in forte crescita, pari a 461 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022, il +15,0% in più, mentre nei primi nove mesi del 2022 ha registrato un utile netto pari a 1,4 miliardi di euro, in crescita del 21,4% rispetto ai primi nove mesi del 2021.

Rivista al rialzo la guidance per l’anno 2022: Ebit previsto a 2,3 miliardi di euro, pari a più del doppio del livello raggiunto nel 2017. I solidi risultati supportano la distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,210 euro, relativo ai risultati 2022, con pagamento previsto il 23 novembre.

La crescita sostenibile dei ricavi del terzo trimestre del 2022 con un +4,3% rispetto al terzo trimestre del 2021, con un mix sottostante positivo in tutte le business unit. Risultato operativo (Ebit) a livelli record: pari a 663 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022, in crescita del 17,1% rispetto al terzo trimestre del 2021, raggiungendo il risultato dei nove mesi più alto nella storia di Poste Italiane a 2,1 miliardi di euro (+27,2% rispetto ai primi nove mesi del 2021), con tutti i segmenti in crescita anno su anno, oltrepassando il target originario previsto per l’intero 2022.