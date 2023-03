Potenziamento dei servizi sanitari a Lampedusa

Avviate ufficialmente le attività del Punto di primo intervento pediatrico per l’assistenza dei bambini di fascia d’età tra zero e 14 anni. Nel Pte operativo anche il servizio di Ginecologia

LAMPEDUSA (AG) – Hanno preso ufficialmente il via le attività del nuovo Punto di primo intervento (Ppi) pediatrico del Poliambulatorio isolano.

Un evento per la comunità locale e non solo, che è stato salutato positivamente anche dal presidente della Regione, Renato Schifani. “Quando ho visitato l’isola l’ultima volta ho preso un impegno con la popolazione delle Pelagie e, grazie all’intenso lavoro dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e del commissario straordinario della Asp di Palermo, Daniela Faraoni, siamo riusciti a mantenerlo, e in tempi brevissimi. L’attenzione del mio Governo a tutela del diritto alla salute dei cittadini sarà sempre massima”.

Il servizio sarà attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24, per l’assistenza ai bambini della fascia pediatrica da 0 a 14 anni e, se ancora assistiti dai pediatri di libera scelta, fino a 16 anni. Fornirà assistenza ambulatoriale gratuita e senza alcuna prescrizione per tutte le urgenze di basso livello (codici bianchi). Lavorerà a supporto del Pte (Punto territoriale di emergenza) per eventuali valutazioni cliniche e andrà a integrare gli altri servizi attivi h24 sull’isola: Cardiologia, Radiologia e Ginecologia.

In questa prima fase le prestazioni verranno assicurate da medici pediatri che, dopo il perfezionamento della convenzione tra Asp del capoluogo siciliano e Scuola di specializzazione dell’Università di Palermo, saranno affiancati da uno specializzando in pediatria.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Filippo Mannino. “Sin dal primo momento del nostro insediamento – ha affermato – ci siamo battuti per avere due servizi che riteniamo di fondamentale importanza per il nostro territorio, ossia il Primo intervento pediatrico e quello di ginecologia. Queste due nuove figure si aggiungono al potenziamento delle ore del radiologo e del tecnico radiologo”.

Il primo cittadino ha poi ricordato come siano già iniziati “i lavori di ristrutturazione del Pte e nei prossimi mesi inizieranno anche i lavori per la nuova radiologia all’interno della quale ci sarà, tra l’altro, apposita camera e barella di biocontenimento, oltre a un locale-astanteria per tenere eventuali pazienti sotto osservazione”.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Mannino – sarà quello di raggiungere i livelli essenziali di assistenza e sicuramente siamo sulla buona strada. Sono risultati che stiamo raggiungendo grazie alla disponibilità delle istituzioni con le quali ci interfacciamo quotidianamente e che vogliamo ringraziare, iniziando dal presidente della Regione, Renato Schifani, dall’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e il commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni. Un grazie va anche al nostro assessore Aldo Di Piazza”.