Poule Scudetto Serie D, c’è la data per Catania-Sorrento: ecco quando si giocherà

Fissata la data per la prima giornata della Poule Scudetto: il Catania scenderà in campo al "Massimino" contro il Sorrento

Archiviata la regular season dopo un campionato stellare che ha regalato al Catania una meritatissima promozione in Serie C, per i rossazzurri è tempo di pensare alla Poule Scudetto che vale il titolo Dilettanti.

La prima avversaria per la formazione di Giovanni Ferraro sarà il Sorrento, vincitore del girone G dopo un infuocato duello sino alle battute finali con la Paganese.

Proprio negli scorsi minuti è stata in proposito definita la data che vedrà opposti gli etnei e la squadra rossonera.

Ecco quando si giocherà Catania-Sorrento

Catania-Sorrento si giocherà domenica 14 maggio alle ore 16.00, lo ha deciso la Lega Nazionale Dilettanti.

Teatro dell’incontro sarà lo stadio “Angelo Massimino”, pronto ad ospitare l’ultima gara della stagione prima di essere chiuso per i lavori di ristrutturazione in vista dell’annata 2023-2024.

I rossazzurri, successivamente, sfideranno mercoledì 17 maggio in trasferta la vincente dello spareggio tra Brindisi e Cavese, attualmente appaiate in vetta al girone H.