Povertà: nel 2022 a Catania oltre 340mila interventi della Caritas

Povertà a Catania. Nel 2022 oltre 340mila interventi della Caritas, in crescita di 10mila unità. I numeri del Report dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse osservano come la disoccupazione è la problematica più rilevante, tra le richieste spiccano alimenti, pagamento di utenze e farmaci. Il profilo dell’utente medio è uomo, italiano, di età compresa tra i 34 i 54 anni e con problemi abitativi. L’Arcivescovo di Catania Mons. Luigi Renna si chiede come “quanto le nuove amministrazioni potranno progettare per mettere in atto politiche per sconfiggere le povertà del nostro territorio, che hanno varie sfaccettature”.

Nel corso del 2022 i servizi della Caritas Diocesana di Catania hanno registrato 343.333 interventi, circa diecimila in più rispetto al 2021. Un censimento che si estende anche alle Caritas Vicariali e Parrocchiali dell’Arcidiocesi di Catania – 5.740 persone assistite nel 2022 – e al variegato mondo delle Associazioni – 1.676 persone aiutate nel 2022 – che operano in città e nei comuni limitrofi in molteplici forme: dalla lotta alla dispersione scolastica alla consulenza per i permessi di soggiorno passando per la prima accoglienza e fino alle attività laboratoriali per minori e genitori in quartieri difficili. Un’azione quotidiana che i volontari e gli operatori compiono nel solco tracciato ancora dall’Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna: “Non è bello -dice- essere poveri: è sempre una sconfitta per tutti, è imbarazzante per chi vive questa condizione. Ma questo non toglie nulla alla dignità della persona, al suo modo di essere, alla sua cultura, alla sua fede. Su questi tre aspetti dovremmo fermarci ogni volta che offriamo un servizio ad una persona bisognosa, per renderci conto che non siamo dei ‘benefattori’ che danno tutto a chi non ha niente, ma persone che gli danno qualcosa e ricevono tanto. Questo mi auguro che sia l’esperienza di ogni cristiano e di ogni volontario”.