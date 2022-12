A Pozzallo un progetto di impianto eolico offshore

L’opera è stata discussa nei locali di Palazzo La Pira e si dovrebbe realizzare a circa 20 km dalla costa cittadina. Un modello di successo che ha avuto una forte impennata in Cina e negli Stati Uniti

POZZALLO (RG) – Nei giorni scorsi i locali di Palazzo La Pira hanno ospitato una riunione per discutere del progetto di un impianto eolico offshore da realizzarsi a più di dodici miglia (venti chilometri) dalla costa cittadina.

Così come quelli a terra, anche gli impianti eolici galleggianti sfruttano l’energia cinetica del vento per far muovere le pale eoliche: la forza che attivano viene usata per far girare un generatore e produrre elettricità. Questo processo è particolarmente valorizzato in mare perché è proprio a largo che la forza del vento raggiunge il suo apice, soffiando molto più intensamente: non vi sono barriere architettoniche e quindi si genera più energia e senza intermittenze.

Attraverso specifici elettrodotti e cavi sottomarini, gli impianti offshore conducono l’elettricità generata direttamente alla rete nazionale di distribuzione: un modello di successo che ha conosciuto una forte impennata negli ultimi vent’anni soprattutto in Cina e negli Stati Uniti.

La società che ha preparato il progetto è la Wind Energy del gruppo Carlo Maresca e all’incontro, convocato dal sindaco, hanno partecipato i rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Cna, Confesercenti e le confederazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil. I rappresentanti dell’impresa titolare del progetto, hanno illustrato le caratteristiche dell’impianto da realizzare ai partecipanti, ognuno dei quali ha espresso la propria condivisione con suggerimenti e osservazioni. Da tutti è stata sottolineata l’opportunità che la realizzazione dell’opera creerà in termini di nuovi posti di lavoro.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha espresso la propria posizione e quella dell’Amministrazione comunale, che è quella di una città “che mette sempre al primo posto la difesa dell’ambiente per uno sviluppo eco-sostenibile e con il coinvolgimento di tutte le forze produttive del territorio”.

Il primo cittadino ha preteso inoltre che alla fine del lungo iter burocratico e prima dell’inizio dei lavori, venga firmato un protocollo di legalità che blocchi sul nascere eventuali interessamenti da parte della criminalità organizzata.

La riunione, come sottolineato dal Comune di Pozzallo, si è conclusa con l’impegno di organizzare un successivo incontro pubblico, prima della prossima primavera, per approfondire tutte le problematiche inerenti l’importante progetto”.