Oltre 2 miliardi di euro per il pranzo di Pasqua nel 2024: il confronto con l’anno precedente

Secondo quanto riportato da Coldiretti, inoltre, l'86% degli italiani ha trascorso e trascorrerà le festività a casa propria oppure da parenti o amici

Secondo quanto emerso dai dati di Coldiretti, per il pranzo di Pasqua del 2024 gli italiani hanno speso oltre 2 miliardi di euro. Una statistica nella media e in linea sui livelli dell’anno precedente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Pranzo Pasqua 2024, spesi oltre 2 miliardi di euro

Nel 2024, gli italiani hanno speso oltre 2 miliardi di euro per il pranzo del giorno di Pasqua. Questo il dato riportato da Coldiretti che, a poche ore dal pranzo della festività pasquale, ha reso noti i numeri di quest’anno (sostanzialmente in media con quelli dell’anno precedente). Secondo quanto riportato da Coldiretti, inoltre, l’86% degli italiani ha trascorso e trascorrerà le festività a casa propria oppure da parenti o amici. Il 9%, invece, ha scelto per un pranzo in ristorante o in un agriturismo. Infine, il 3% ha optato per un picnic all’aria aperta approfittando anche del bel tempo presente in buona parte d’Italia (a eccezione del Nord).