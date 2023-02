Precari Covid, ora anche Forza Italia attacca la Volo: “Inspiegabile il no alla proroga”

La senatrice azzurra Ternullo: “Ci sono anche le risorse economiche, perché il governo non è intervenuto?”

“Le notizie che giungono relativamente alla decisione da parte dell’Assessore alla Salute Giovanna Volo di non prorogare i contratti del personale amministrativo e tecnico assunto per l’emergenza Covid mi lasciano particolarmente perplessa. Oggi, grazie al grande lavoro fatto dal Parlamento per l’approvazione del decreto Milleproroghe, c’è una norma chiara per permettere l’attivazione di un percorso di stabilizzazione per tutti coloro che, al pari di medici, infermieri e socio-sanitari, hanno contribuito a mettere in sicurezza le nostre comunità”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, che in queste settimane, con un emendamento al decreto Milleproroghe ha garantito lo slittamento al 31 dicembre 2024 – si legge sempre nella nota – dei termini per la maturazione dei 18 mesi di servizio, anche non consecutivi, propedeutici alla stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo del SSN.

“Anche dal punto di vista economico, grazie alle somme stanziate con il decreto Calabria, – prosegue – sono disponibili le risorse per la copertura finanziaria di un eventuale incremento della spesa per il personale delle aziende sanitarie. La Regione Siciliana ha in mano gli strumenti tecnici, legislativi ed economici per procedere ad una proroga ponte in vista dell’attivazione di un percorso di stabilizzazione necessario se vogliamo immaginare una sanità pubblica efficiente ed al servizio dei cittadini”.

“Mantenere in servizio oltre 2000 persone, assunte durante l’emergenza, già formate e professionalizzate, – aggiunge poi la senatrice – è un atto necessario se vogliamo portare il Ssr ad affrontare in maniera adeguata le sfide che l’attivazione del Pnrr ci chiederà. Qualsiasi altra scelta in direzione diversa o contraria, è inspiegabile”.