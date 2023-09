Solidarietà e donazione di organi, tornano in Sicilia i premi Nicholas Green: il bando

I premi in denaro verranno destinati 81 studenti siciliani: ecco il bando pubblicato dalla Regione Siciliana.

Saranno destinati a 81 studenti siciliani anche per l’anno scolastico 2023/2024, i premi intitolati a Nicholas Green, il bimbo statunitense di sette anni ucciso durante un tentativo di rapina il 29 settembre 1994 mentre viaggiava con la famiglia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, in direzione della Sicilia.

L’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale istituisce nove premi per ogni provincia siciliana da assegnare agli studenti che risulteranno vincitori di un concorso sui temi della solidarietà e della donazione di organi per fini di trapianto. I genitori di Nicholas, infatti, autorizzarono il prelievo e la donazione, salvando la vita di tre adolescenti e due adulti, mentre altri due riceventi riacquistarono la vista grazie al trapianto delle cornee.

Premi Nicholas Green per 81 studenti siciliani

In ogni provincia saranno attribuiti tre premi da 365 euro per gli studenti della scuola primaria; tre da 500 euro per quelli della secondaria di primo grado; tre premi da 700 euro per gli alunni della secondaria di secondo grado.

Gli studenti dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso e un elaborato al dirigente della propria scuola entro il 29 marzo 2024. Gli istituti potranno aderire all’iniziativa rispondendo ai bandi degli uffici scolastici territoriali e successivamente una commissione procederà alla valutazione dei temi e alla definizione di una graduatoria. I dirigenti scolastici potranno concordare con le associazioni di volontariato, operanti nel settore dei trapianti, apposite convenzioni per organizzare conferenze rivolte a docenti e studenti delle singole scuole.

La consegna dei premi avverrà il 6 ottobre 2024, in concomitanza con la Giornata annuale dei donatori di organi nel corso di cerimonie conclusive, una per ciascuna provincia. La circolare con i dettagli dell’iniziativa è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.