In moto i preparativi per la Primavera nissena 2024

La Giunta ha approvato il programma: cultura, sport e manifestazioni enogastronomiche animeranno la bella stagione. Sono già quattro gli eventi in calendario per maggio e giugno

CALTANISSETTA – Cultura, sport e manifestazioni eno-gastronomiche saranno le protagoniste della primavera nissena con tanti eventi che animeranno le prime giornate della bella stagione in città.

I preparativi della Primavera nissena 2024

Si è già messa in moto la macchina dei preparativi con l’approvazione nei giorni scorsi da parte della Giunta guidata dal sindaco Roberto Gambino del programma della “Primavera nissena 2024” anche a seguito di alcune proposte di iniziative e manifestazioni da parte di associazioni ed altri Enti.

L’intento è quello di promuovere iniziative socio culturali – come si legge nella delibera – promuovendo al contempo gli esercizi commerciali locali. Manifestazioni che possono rappresentare un volano dell’attività economica e turistica.

Quattro gli eventi in programma

Quattro gli eventi in programma: la manifestazione promossa dal Liceo Classico Ruggero Settimo “Classici contro” e “Pharresia” che si svolgerà l’8 maggio a Palazzo Moncada; i produttori agricoli siciliani e non solo saranno invece i protagonisti dell’edizione 2024 di “SlowGrainsal” promossa dall’Associazione nissena di Promozione sociale Slow Food Sicilia in collaborazione Slow Food Italia Aps.

Altri due eventi riguarderanno il mondo dello sport. Il 18 e 19 giugno il teatro Regina Margherita sarà lo scenario del Premio “Penalty Award 2024”, massimo riconoscimento regionale dedicato al calcio dilettantistico siciliano, promosso dall’Associazione Play Village. Il 26 maggio la città sarà ancora una volta protagonista del Trofeo Kalat promossa dall’associazione Track Club Master Caltanissetta e giunta alla sua 23° edizione.

Per la realizzazione del programma di eventi, l’Amministrazione comunale ha previsto un contributo pari a 5.700 euro fermo restando che potrà subire variazioni anche in relazione ad eventuali sponsorizzazioni da parte di altri Enti pubblici e privati, avendo le iniziative in questione lo scopo di animare e realizzare momenti di aggregazione sociale, di spettacolo e divertimento.

Con l’approvazione del programma, la Giunta Gambino autorizza altresì l’utilizzo dello stemma del Comune in tutto il materiale promo-pubblicitario al fine della divulgazione degli eventi, nonché ad utilizzare le strutture di proprietà comunale, quali suolo pubblico e quant’altro necessario alla buona riuscita degli eventi.