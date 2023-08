Presa a sassate da uno sconosciuto ai giardini: donna è gravissima

Una donna di 60 anni è stata aggredita a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava vicino ai giardini: è in coma

Un gravissimo episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri a Genova.

Una donna di 60 anni è stata aggredita a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava vicino ai giardini di via Giro del Fullo, nel quartiere di Struppa e adesso si trova ricoverata in fin di vita.

Gli agenti delle volanti hanno arrestato l’aggressore, un uomo italiano di 34 anni con precedenti per piccoli furti.

A scatenare l’aggressione forse un rimprovero

Non è chiaro che cosa abbia spinto l’uomo a tale gesto, forse un rimprovero o forse nemmeno un vero motivo. La donna stava camminando col suo cane sotto il sole cocente che in questi giorni sta soffocando Genova. Ancora da chiarire cosa sia successo. Ma l’uomo ha preso una pietra di circa 20 centimetri, prima gliel’ha tirata addosso e poi si è accanito su di lei, colpendola più volte. Una ragazza ha sentito le urla della vittima e si è affacciata al balcone: quando ha visto la scena ha subito chiamato i soccorsi. Nel frattempo è arrivato un ragazzo che ha iniziato a inveire contro l’aggressore facendolo smettere di colpire. A quel punto, il passante ha iniziato a inseguirlo filmandolo con il telefonino. “Hai aggredito la signora – gli ha urlato – perché lo hai fatto?”. Per tutta risposta l’uomo gli ha fatto il dito medio e si è allontanato.

La donna è in coma

Sebbene le condizioni inizialmente non destassero preoccupazioni, il quadro clinico della vittima si è aggravato nel corso delle ore, con la donna adesso ricoverata in coma con emorragia cerebrale, nonchè fratture al naso e al polso destro.