VIDEO | Presepe a scuola, Musumeci: “Rispettare altre fedi non vuol dire rinunciare alla propria”

"Se ai nostri ragazzi indeboliamo il vincolo identitario, li rendiamo meno forti", ha ribadito l'ex presidente della Regione Siciliana.

“Vietare il presepe a scuola non è affatto una scelta rispettosa verso gli alunni di altre fedi. In un luogo educativo e formativo, ogni ragazzo deve sentirsi libero di accostarsi al presepe o di ignorarlo, secondo la propria religione e appartenenza”.

Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in riferimento alla proposta di legge avanzata da Fratelli d’Italia che intende rendere obbligatoria la presenza del presepe a scuola, comminando delle sanzioni ai dirigenti scolastici che non si atterranno alla norma.

“Presepe da 800 anni è testimonianza di fede”

“Ma attenzione: avere rispetto per la religione degli altri non significa doversi vergognare o rinunciare alla propria. Da 800 anni il presepe è testimonianza di fede, di tradizione e di identità”, ha aggiunto.

“Se ai nostri ragazzi indeboliamo il vincolo identitario, li rendiamo meno forti e meno capaci nel confronto con le altre identità, che vanno sì rispettate ma non subìte”, ha concluso l’ex presidente della Regione Siciliana.