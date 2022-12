Presepe vivente tra natura e animali a Partanna Mondello

Fino all'epifania dalle 17 alle 20 al ranch Il Boschetto

Dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle ore 17 alle ore 20, il gruppo artistico Giovanni Paolo II organizza la seconda edizione del Presepe vivente a Partanna Mondello, a Palermo. Verrà rappresentato l’arrivo a Betlemme di Giuseppe e Maria su un asinello, con la natività e i mestieri dell’epoca.

In un luogo non contaminato da strutture in cemento, com’è il ranch “Il Boschetto” di Partanna Mondello, anche tanti animali tra cui asini, mucche, capre, pecore, galline, oche e colombi.