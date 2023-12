Presunta violenza sessuale, il figlio di La Russa arriva in Procura a Milano per interrogatorio

Il figlio del presidente del Senato è arrivato in Procura a Milano per essere interrogato sul caso di presunta violenza su una 22enne.

Leonardo Apache La Russa, figlio 19enne del presidente del Senato Ignazio, è giunto stamattina in Procura a Milano per essere sottoposto all’interrogatorio relativo all’inchiesta che lo vede indagato con l’accusa di violenza sessuale. L’inchiesta è coordinata dalle pm Letizia Mannella e Rosario Stagnaro.

Il giovane è assistito dall’avvocato Adriano Bazzoni e, secondo quanto si apprende, potrebbe rispondere su quanto accaduto la sera dello scorso 19 maggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le accuse nei confronti di La Russa

Secondo l’accusa, il figlio del presidente del Senato avrebbe approfittato dello “stato confusionale” di una ragazza di 22 anni – ex compagna di Liceo di La Russa – in occasione di una serata in discoteca per avere un rapporto sessuale con lei senza il suo esplicito consenso.

La giovane avrebbe raccontato alle autorità di essersi svegliata completamente nuda e con la sensazione di aver subìto una violenza sessuale.

Nel letto con lei ci sarebbe stato Leonardo Apache La Russa. La difesa del figlio del presidente del Senato sostiene che il rapporto sia stato consensuale che e, pertanto, non si sia stata consumata nessuna violenza nei confronti della giovane.

Foto da Instagram