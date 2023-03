Prezzi delle case, nel 2022 costi in crescita ma il Sud arranca: i dati Istat

Aumentano i prezzi delle case in Italia, così come sostenuto dall'Istat nel suo ultimo report. Ecco i dati diffusi dall'istituto.

Crescono ancora i prezzi delle case nel Paese. Secondo l’ultimo report diffuso dall’Istat, nel 2022 i costi delle abitazioni acquistate dalle famiglie sono cresciuti mediamente del +3,8%.

L’istituto nazionale di statistica precisa che questo aumento, che segue quelli dei due anni precedenti, è il più ampio da quando è disponibile la serie storica dell’indice IPAB.

Prezzi delle case, +3,4% nel 2022

Mediamente, nel corso del 2022, i prezzi delle nuove abitazioni hanno fatto segnare un +6,1%, mentre quelli delle abitazioni esistenti sono in crescita del +3,4%.

Rispetto alla media del 2010, il primo anno per il quale è disponibile la serie storica dell’IPAB, nel 2022 i prezzi delle case sono scesi del 9,5% (+14,2% per le abitazioni nuove e -17,1% per le esistenti).

“Nel quarto trimestre 2022, l’IPAB registra tassi tendenziali positivi in tutte le ripartizioni geografiche”, scrive l’Istat nel suo report. “La crescita è particolarmente sostenuta al Nord (+3,4% nel Nord-Ovest e +4,2% nel Nord-Est) e più contenuta nel Centro (+1,9%) e nel Sud e Isole (+0,6%)”.

Prezzi delle case, i dati nelle varie aree italiane

“Nel Nord-Ovest, la crescita dei prezzi su base annua si attenua leggermente (da +3,6% del terzo trimestre a +3,4%) a causa del rallentamento dei prezzi delle abitazioni esistenti, mentre quelli delle abitazioni nuove accelerano (da +2,3% a +7,4%).

Nel Nord-Est si registrano tassi di crescita in accelerazione rispetto al trimestre precedente per entrambe le tipologie di abitazione (da +3,7% a +4,8% per le nuove e da +2,8% a +4,1% per le esistenti)”.

“Nel Centro, la variazione tendenziale scende a causa della diminuzione dei prezzi delle abitazioni nuove (-0,6%) mentre i prezzi di quelle esistenti accelerano lievemente (da +2,1% a +2,3%); nel Sud e Isole si evidenzia un rallentamento della crescita che si attesta al +0,6% (da +2,0%) imputabile soprattutto alle abitazioni esistenti i cui prezzi risultano quasi stabili”, conclude l’Istat.