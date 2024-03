Primavera 2024, ecco quando inizia e l’orario dell’equinozio

Momento astrologico importante, inizia la stagione primaverile: frasi e curiosità sull'equinozio del 20 marzo 2024

Pioggia, nuvole e temperature rigide: anche per quest’anno, tutto è vicino a diventare solo un ricordo che tornerà a farsi vivo più avanti. Giorno 20 marzo, infatti, sarà il momento dell’equinozio e quindi l’apertura della primavera 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Una stagione attesa e che per molte persone rappresenta una vera e propria liberazione dalle fatiche invernali. La primavera è anche il momento della fine del letargo e del “risveglio” per i più pigri. Ed è anche il periodo dei fiori: certo, non è una bella notizia per chi soffre di allergie, ma è uno stimolo per i tanti fortunati che non hanno questo problema a organizzare delle belle gite in campagna.

Primavera 2024, quando inizia: l’equinozio del 20 marzo

A differenza dell’anno scorso, nel 2024 l’equinozio di primavera scatta il 20 marzo, alle ore 04,06 italiane. Si tratta di un momento senza dubbio importante, perchè è il processo dall’inverno alla primavera. Tutto ciò vale chiaramente per l’emisfero settentrionale, mentre in quello meridionale avverrà l’esatto contrario.

Quando arriva l’estate

La primavera 2024 è appena iniziata, ma in tanti pensano già all’estate. Il solstizio d’estate, che segna il passaggio alla stagione più calda per l’emisfero boreale, quest’anno cade al 20 giugno, di giovedì.