Primo maggio, cosa fare in Sicilia: gli appuntamenti nell’Isola

Cultura e svago, ma anche tanta degustazione. Ecco tutti gli appuntamenti più interessanti per il Primo maggio in Sicilia.

Cosa fare il 1° maggio in Sicilia? Anche nell’Isola, in occasione della Festa dei Lavoratori, sono numerosi gli appuntamenti da seguire così come le opportunità di svago e relax da vivere in mezzo alla natura. Scopriamo insieme quali sono gli eventi più interessanti.

Primo maggio a Portella della Ginestra

Come ogni anno, a Portella della Ginestra (Palermo) verrà organizzata la tradizionale celebrazione che intende ricordare la strage avvenuta nel 1947 in occasione della quale furono brutalmente massacrate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini.

Primo maggio, a Palermo e provincia tra cultura ed esposizioni

A Palermo la festività del Primo Maggio è certamente un’occasione da sfruttare per vivere a pieno le bellezze architettoniche e culturali della città. Particolarmente prediletto il centro storico del capoluogo siciliano, in un itinerario che comprende i Quattro Canti, la Cattedrale, Palazzo Reale e la Cappella Palatina.

Nel Palermitano, nella località di Valledolmo, si svolge la XXIII edizione di “Giornate dell’agricoltura – Ritorno alle origini“. L’edizione di quest’anno durerà da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio e coinvolgerà oltre 300 espositori.

Primo maggio nel segno della degustazione

Anche a Catania e provincia tanto spazio per le sagre e gli appuntamenti dedicati alla degustazione. A Maniace si conclude la Sagra della Ricotta e Provola dei Nebrodi (27 aprile-1° maggio), mentre ad Acireale si celebra la giornata conclusiva della tradizionale Nivarata (29 aprile-1° maggio), il rito della granita siciliana.

A Siracusa, sempre per i più golosi, si segnala la Festa della Fragola organizzata all’Ippodromo del Mediterraneo. La manifestazione inizierà il 29 aprile e avrà il suo culmine proprio in occasione del Primo Maggio.