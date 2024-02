Priolo Gargallo: aggravamento della misura cautelare per un 29enne

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato un 29enne per un provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato un 29enne del luogo, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora poiché gravemente indiziato di furto commesso a Priolo Gargallo nell’ottobre 2023, avrebbe reiterato il reato in quanto è stato riconosciuto autore di altro furto in danno di un negozio nel periodo di sottoposizione alla misura cautelare.

Scattano i domiciliari per l’individuo

I militari hanno segnalato la violazione all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale l’uomo è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione.