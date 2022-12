Privatizzazione aeroporto Falcone-Borsellino, Legea Cisal: “Grave errore”

Secco no del sindacato di categoria alla privatizzazione dello scalo palermitano che propone in alternativa la quotazione in borsa

Anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è favorevole, come il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, alla privatizzazione dell’aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo in modo da aumentare le tratte e diminuire il costo dei biglietti. A queste manifestazioni di intento, risponde il sindacato di categoria Legea Cisal, attraverso il segretario generale Gianluca Colombino:

“Privatizzare oggi la Gesap sarebbe un errore imperdonabile, proprio nel momento in cui il turismo sta ripartendo e la società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino sta tornando ai numeri pre-pandemia, avvicinandosi in un paio d’anni allo storico traguardo dei 10 milioni, la privatizzazione si trasformerebbe in una svendita a danno dei cittadini. Le ultime gestioni della Gesap hanno dimostrato, numeri alla mano – continua il sindacalista – che il pubblico non è sempre sinonimo di inefficienza e che il privato non lo è di efficienza e il caro-voli con le società di gestione non c’entra assolutamente nulla.

Terremo alta la guardia e rimarremo vigili – prosegue Colombino -. Qualsivoglia ipotesi di revisione del sistema regionale o avvio di un percorso di privatizzazione che metta a rischio i livelli occupazionali o che si trasformi in un regalo al privato di un bene pubblico non potrà non passare dal tavolo sindacale. La vera ricetta per rilanciare la Gesap è invece la sua quotazione in Borsa, come già fatto con successo altrove, che consentirebbe di rivitalizzare ulteriormente uno scalo i cui buoni risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non consentiremo – conclude – il ripetersi di scelte che si sono già dimostrate sbagliate”.