Processo al medico di Messina Denaro, tutte le parti civili ammesse: per la prima volta c’è anche l’Ordine

La difesa si è opposta a quasi tutte le richieste di costituzione di parte civile, tranne che per il comune di Campobello di Mazara. Il Tribunale di Marsala ha detto no.

Alfonso Tumbarello è stato arrestato il 7 febbraio 2023 con l’accusa di avere avuto un ruolo determinante nella latitanza del boss Matteo Messina Denaro. A metà luglio, però, il gip gli concesse i domiciliari per ragioni d’età.

Ammesse tutte le parti civili

Il Tribunale di Marsala ha ammesso tutte le richieste di costituzione di parte civile avanzate nel processo al dottor Alfonso Tumbarello, 70 anni, medico di Campobello di Mazara. L’uomo è a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi certificati a nome di Andrea Bonafede, per consentire all’allora latitante Matteo Messina Denaro di potersi curare.

La difesa di Alfonso Tumbarello

La difesa, costituita dagli avvocati Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo, si era opposta a quasi tutte le richieste di costituzione di parte civile, come già fatto senza successo nell’udienza preliminare.

“Ad eccezione del Comune di Campobello di Mazara – aveva sostenuto l’avvocato Sbacchi nella prima udienza – non sono persone offese, ma soggetti danneggiati dal reato che avrebbero dovuto costituirsi parte civile sulla base di una diversa normativa”.

La decisione dei giudici

I giudici, però, non hanno accolto l’eccezione. Parti civili, dunque, sono l’Ordine dei medici della provincia di Trapani, l’associazione Antiracket e Antiusura di Trapani, l’associazione Antonino Caponnetto, i Comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano.

È la prima volta che l’Ordine dei medici di Trapani si costituisce contro un proprio iscritto.