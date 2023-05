Progetto “Resta in piedi”: i Briganti di Librino in campo insieme ad Acto Sicilia

Lo sport sarà protagonista a Catania di un nuovo ciclo di eventi che si svilupperanno nell’arco dei prossimi mesi con la collaborazione della squadra di rugby dei Briganti di Librino.

La squadra scenderà in campo al San Teodoro di Librino con le famiglie dei pazienti oncologici a favore di Acto Sicilia, nata nel 2021, fondata da pazienti, familiari e medici dell’Oncologia e della Ginecologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania per promuovere il progetto ‘Resta in piedi’, che comprende una serie di attività per creare condivisione, migliorare lo stile di vita, dare un sostegno concreto e costante in tutte le fasi della malattia, dalla ricezione della diagnosi alla cura.

Il progetto, illustrato durante una conferenza stampa, vede la realizzazione di eventi volti alla prevenzione delle patologie ginecologiche e dell’infezione da papilloma virus con particolare attenzione alla vaccinazione Hpv.

“I Briganti – dice Giusy Scandurra, primario oncologia medica ospedale Cannizzaro – ci hanno accolto e stanno lavorando con noi nell’ambito del progetto. Non è semplice affrontare la malattia. Per questo motivo abbiamo voluto indirizzare una serie di aiuti che vanno dalla ricezione della diagnosi al sostegno psicologico alle attività sportive che presentiamo oggi. In programma al Campo San Teodoro di Librino almeno quattro incontri durante i quali i Briganti ci insegneranno a giocare a rugby, uno sport solo apparentemente lontano dalle dinamiche che deve affrontare un malato oncologico. In realtà, le similitudini sono veramente tante”.