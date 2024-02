Progetto vivaio

Gruppo regionale assume giovani ambosessi di età compresa tra 25/29 anni, con la voglia di imparare,

per ricoprire i seguenti ruoli da inserire nel proprio organico:

Commerciale Rapporti Clienti:

Siamo alla ricerca di un Commerciale specializzato in rapporti con i clienti per unirsi al nostro team

dinamico. Il candidato ideale avrà una minima esperienza nel settore delle vendite, eccellenti capacità

comunicative e la capacità di costruire relazioni solide con i clienti. Buona conoscenza degli strumenti

informatici per il lavoro d’ufficio. (suite microsoft office o similari).

Addetto Ricettività Clienti:

Stiamo cercando un Addetto alla Ricettività Clienti che abbia un approccio orientato al cliente e

un’attitudine amichevole. Il candidato ideale sarà responsabile dell’accoglienza e della gestione delle

richieste dei clienti, avrà una buona capacità di problem-solving garantendo un servizio di alta qualità.

Esperto Call Center:

Siamo alla ricerca di un Esperto Call Center altamente motivato con competenze eccellenti nel gestire le chiamate in modo efficiente. Il candidato ideale avrà esperienza nel settore del call center, una buona

capacità di problem-solving e un approccio orientato al cliente.

Tecnico Informatico:

Cerchiamo un Tecnico Informatico qualificato con esperienza nella risoluzione di problemi hardware e

software. Il candidato ideale avrà competenze tecniche avanzate, un approccio proattivo per affrontare le sfide informatiche e la capacità di lavorare in modo collaborativo.

Praticante Giornalista:

Stiamo offrendo un’opportunità di praticantato per un giovane e appassionato Praticante Giornalista. Il

candidato ideale sarà coinvolto nella redazione e gestione di articoli, interviste e reportage, dimostrando una forte abilità nella scrittura e una passione per il giornalismo d’inchiesta.

Amministrativo/Contabile:

Cerchiamo un professionista Amministrativo/Contabile con minima esperienza nella gestione della

contabilità aziendale. Il candidato ideale avrà competenze contabili, familiarità con gli strumenti software contabili e una precisione nella gestione delle attività amministrative.

COSA OFFRIAMO

Offriamo contratto ccnl confindustria, l’opportunità di lavorare in ambiante dinamico con possibilità di

crescita umana e professionale.

Inviare il curriculum vitae a fsapuppo@quotidianodisicilia.it

Pec al centro per l’impiego.