Protezione civile, premio per il Comune di Vittoria

Il riconoscimento, per la gestione e il superamento delle emergenze nonché per il supporto ad altri enti e comuni, è stato assegnato nell’ambito dell’iniziativa “Maratona dei sindaci”

VITTORIA – Un premio come Comune virtuoso per la migliore attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del proprio territorio o per il supporto prestato ad altri enti e comuni in caso di emergenza. È questo il riconoscimento consegnato alla città di Vittoria nell’ambito dell’iniziativa “maratona dei sindaci”, promossa dalla Protezione civile della Regione Sicilia in occasione di Ecomed, evento tenutosi a Misterbianco che ha chiuso i battenti ieri. Sono stati il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile Salvatore Cocina e il dirigente del servizio 7 volontariato e formazione del dipartimento regionale Protezione civile Salvatore Beninato a consegnare il premio all’assessore comunale al ramo Giuseppe Nicastro.

“Abbiamo parlato del forte sostegno alla popolazione durante l’emergenza Covid – ha sottolineato Nicastro – ma anche dell’operato svolto durante la devastante ondata di maltempo del mese di febbraio dell’anno scorso con tutte le problematiche che si sono dovute affrontare per fornire, naturalmente, supporto alla collettività. Abbiamo chiarito che l’ufficio di Protezione civile ha già approvato il regolamento dei gruppi comunali, uno dei quali risulta iscritto nel registro nazionale del terzo settore, il Runts. Abbiamo illustrato l’attrezzatura efficiente in dotazione alla 107 oltre a mettere in risalto la sinergia esistente tra i due gruppi nel fornire risposte, quando ce n’è di bisogno, alla popolazione. Tra le attività illustrare quella denominata ‘Io non rischio’ con la sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e degli studenti per sapere cosa fare qualora si dovessero verificare delle calamità”.

Durante l’incontro, l’assessore Nicastro ha presentato le attività svolte dai gruppi comunali di Protezione civile, il gruppo comunale 092 e il gruppo 107 Giuseppe Caruano e ha evidenziato l’importanza della prevenzione. “Fondamentale, a nostro parere – ha aggiunto l’assessore Nicastro – l’azione svolta sul fronte della prevenzione. Abbiamo illustrato il fatto che come Amministrazione comunale abbiamo posto sotto speciale attenzione la questione del dissesto idrogeologico, del rischio frane. Abbiamo ottenuto finanziamenti, come nel caso, ad esempio, del litorale di Scoglitti, sul lungomare che anticipa il tratto di Baia Dorica, realizzando interventi con risorse economiche a valere sul Pnrr. Stiamo attivamente cercando altri finanziamenti per proseguire in questa direzione”.

“Ho anche voluto sottolineare il grande apporto che il dipartimento regionale – ha aggiunto Nicastro – sta fornendo ai nostri gruppi comunali, lo 092 e il 107, oltre che per la continua e costante vigilanza nei confronti della città di Vittoria. Ringrazio il comandante Paolo Monaca, dirigente di settore, per la propria attività così come Chiara Garofalo, responsabile dell’ufficio comunale di Protezione civile oltre al dirigente della Cuc, Rosario Cultrone, e, ovviamente, a tutti i nostri angeli che assicurano pieno supporto alla città nei momenti più complessi. Ma il ringraziamento più grande consentitemi di farlo al nostro sindaco Francesco Aiello la cui guida, frutto dell’esperienza maturata sul campo – ha concluso – è fonte di crescita per ciascuno di noi”.