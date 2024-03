Prova a rubare in una casa passando dal balcone: arresto nel Messinese

Un giovane prova a rubare in una casa. I Carabinieri di Taormina hanno arrestato un 22enne bangladese per tentato furto aggravato.

Un giovane prova a rubare in una casa di Letojanni. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 22enne bangladese per tentato furto aggravato. Nel corso di un controllo una pattuglia è stata allertata da un donna e ha beccato in flagranza il ragazzo che aveva provato a introdursi in un’abitazione.

La dinamica dei fatti

Una signora era all’interno della propria dimora quando ha notato l’uomo che tentava di entrare da una porta finestra aperta e ha allertato i militari che stavano transitando per la prevenzione sul territorio. Le autorità hanno agito beccando l’individuo che cercava di fuggire scappare passando dal balcone del vicino. Dunque è stato fermato e condotto in caserma. Lo stesso è risultato senza fissa dimora e, ultimate le formalità di rito, è stato ristretto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.