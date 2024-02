Province, Schifani chiude il capitolo: “Intanto la riforma Delrio”

Il presidente della Regione, Renato Schifani, torna a parlare della riforma delle province rimandando l'appuntamento con la sua attuazione.

In occasione della visita di stamattina allo stabilimento 3Sun di Catania in compagnia del ministro Adolfo Urso e dell’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è intervenuto ai microfoni della stampa anche in merito alla politica isolana, parlando della riforma sulle province naufragata all’Ars nei giorni scorsi.

Schifani: “Nessuna tensione in giunta”

“Non c’è nessuna tensione in giunta – ha detto il presidente siciliano -. Ho organizzato degli incontri bilaterali con le forze politiche di maggioranza perché ho ritenuto utile stabilire alcune regole in merito al voto segreto all’Ars, fermo restando che si tratta di un’anomalia che non esiste in nessun altra regione. Andiamo avanti serenamente, ho trovato in tutti piena volontà di sostegno al governo. Anche perché, nei prossimi mesi, ci aspettano riforme importanti per lo sviluppo della nostra Isola”.

E sulle province: “Ne riparleremo”

“La riforma del sistema elettorale nelle ex Province – aggiunge – è un capitolo chiuso. Se ne riparlerà quando il Parlamento nazionale approverà questa riforma. Intanto, alla scadenza dei commissariamenti daremo attuazione alla legge Delrio, perché siamo tenuti a farlo”.