La provincia di Palermo tormentata dagli incendi: il più grave a Monreale

Temperature altissime e la Sicilia brucia, letteralmente. Diverse zone dell’Isola sono colpite in questo momento da gravi incendi e i vigili del fuoco lavorano senza sosta per contenere e spegnere le fiamme. Vegetazioni andate in fumo, animali, biodiversità fortemente a rischio o bruciati, abitazioni evacuate, alcune, addirittura investite dagli incendi. Danni ingenti.

Incendi in provincia di Palermo

In provincia di Palermo, a Monreale per la precisione, un grandissimo incendio sta devastando la zona vicino il cimitero della cittadina. Il forte vento di scirocco ha portato le fiamme fino a minacciare alcune abitazioni.

Già al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i Canadair, visto che il rogo interessa anche zone difficilmente raggiungibili via terra. Oggi nel Palermitano, così come anche nelle province di Enna e Trapani, l’allerta incendi della protezione civile è rossa.

L’attività dei vigili del fuoco sono iniziate subito dopo l’allarme. Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che si è sviluppato a Monreale, in provincia di Palermo, nei pressi del cimitero cittadino.

A causa delle temperature elevate e del forte vento, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro con tre squadre del comando provinciale, gli uomini della forestale e i canadair nella zona interessata dai roghi.

La notte scorsa alcuni residenti, spiegano dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, hanno lasciato spontaneamente le proprie abitazioni per il timore delle fiamme. Oltre che a Monreale le operazioni di spegnimento sono in atto anche a Partinico, Misilmeri, Bolognetta e Cefalù.

