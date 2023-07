Uomo ferito da un colpo di pistola a Partanna-Mondello dopo una rapina

Ristoratore di Mondello ferito da un colpo di pistola: le condizioni

Nella zona di Partanna, annesso al borgo marinaro di Mondello, nella città di Palermo, un titolare di un ristorante abbastanza conosciuto nel posto, e in generale in città, è stato vittima di una rapina che è andata male e ha rischiato davvero grosso.

La rapina a Partanna-Mondello

Nella notte, dopo l’ennesima giornata di lavoro durante questa stagione estiva che a Mondello porta moltissima gente, fra turisti e non, alla chiusura del ristorante il protagonista della brutta vicenda chiude l’attività e si reca a casa. Ma tutto non va in modo tranquillo, poiché in piena notte, dopo la mezzanotte, nei pressi della residenza dell’uomo lo aspettano alcune persone. Irriconoscibili perché a capo coperto.

Il gruppetto ha puntato un’arma al titolare del ristorante del borgo marinaro, volevano l’incasso, ma lui non avrebbe ceduto alle minacce dei malviventi. Così lo avrebbe tolto dalla loro vista.

Al che, i balordi frustrati dalla rapina finita male, in quanto senza il “bottino” a cui puntavano, hanno sparato tre colpi di pistola prima di dileguarsi, ma un colpo ha raggiunto l’uomo che ha circa 50 anni.

Il proiettile lo ha raggiunto a un arto inferiore, così è stato trasportato in ospedale e deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Ovviamente sono già scattate le indagini per arrivare a identificare i criminali di questo gesto.

Foto d’archivio