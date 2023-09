Morti sette cani e un gatto per un incendio in rifugio abusivo in provincia di Palermo

Questa volta le vittime sono animali: sette cani e un gatto che si trovavano in un rifugio abusivo, in provincia di Palermo, che ha preso fuoco

A causa delle fiamme che hanno martoriato la Sicilia nei giorni scorsi – causando due vittime – si registrano ancora danni. Questa volta le vittime sono animali: sette cani e un gatto che si trovavano in un rifugio abusivo, in provincia di Palermo, che ha preso fuoco.

L’Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, è pronta a denunciare il soggetto che ha messo in piedi questo rifugio abusivo. Lo hanno fatto sapere gli attivisti tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale.

L’incendio che ha causato la morte degli animali

“Nei giorni scorsi a causa di un incendio è andato a fuoco nel Palermitano una struttura abusiva adibita a canile gestita da una donna e della quale già in passato si erano interessate le forze dell’ordine ed anche importanti trasmissioni televisive che avevano mandato in onda dei servizi per denunciare lo stato di degrado del posto – fa sapere Aidaa -, ma non è successo nulla, fino alle fiamme che l’altro giorno hanno divorato la struttura dove hanno perso la vita 7 cani ed un gatto e gli altri animali sono stati salvati grazie al pronto intervento delle volontarie e dei volontari che sono accorsi sul posto salvando la vita agli altri cani e gatti presenti nel rifugio abusivo” il rifugio abusivo è situato a Misilmeri.

“Stiamo preparando una corposa denuncia su quanto accaduto nei confronti della proprietaria della struttura per il reato di maltrattamento. Ma puntiamo soprattutto il dito contro il sindaco e i suoi predecessori perché pur avendo gli strumenti per un’intervento incisivo contro il randagismo e per giunta senza costruire nuovi canili se ne sono fregati ora del loro comportamento e delle loro negligenze ne risponderanno davanti alla giustizia”.