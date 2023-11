In provincia di Trapani si scommette sulla mobilità alternativa

Comuni decisi a promuovere sul territorio un maggiore utilizzo del trasporto pubblico e dei mezzi a minor impatto dal punto di vista ambientale. Nuove iniziative nel capoluogo e in altri centri

TRAPANI – Una proposta per promuovere la mobilità alternativa dedicata ai possessori di microcar. Il Comune, in collaborazione con l’Atm (società di gestione del trasporto pubblico locale, nda), ha lanciato una nuova iniziativa per incentivare la mobilità alternativa e sostenibile nel centro storico.

A partire da questo mese i possessori di microcar potranno usufruire di un abbonamento mensile di soli 5 euro per sostare al parcheggio multipiano situato in via Trento, ad angolo con via Ammiraglio Staiti. Da lì, potranno raggiungere le numerose scuole del centro storico con la navetta gratuita dell’Atm, che effettua corse ogni 15 minuti. In questo modo, si va a ovviare il problema del parcheggio per questi veicoli, che sono quadricicli leggeri e non possono sostare negli stalli riservati ai motocicli a due ruote.

50 stalli nel parcheggio multipiano per i possessori di microcar

Quindi, la Giunta guidata da Giacomo Tranchida, su iniziativa dell’assessore Enzo Guaiana in collaborazione con l’assessore al ramo Giuseppe La Porta, ha deliberato di riservare ai possessori di quadricicli leggeri 50 stalli di sosta all’interno del parcheggio multipiano, con il rilascio di un abbonamento agevolato al costo di 5 euro mensili, per tutta la durata dall’anno scolastico, dall’1 settembre al 31 maggio, dalle 7 alle 20.

“Offriamo ai nostri concittadini più piccoli e alle loro famiglie – ha dichiarato il sindaco Tranchida – una soluzione innovativa e conveniente per spostarsi nel centro storico, rispettando l’ambiente e il nostro territorio. Invitiamo tutti i possessori di microcar ad aderire a questa iniziativa, che rappresenta un passo avanti verso una mobilità più intelligente e responsabile”. Si potrà richiedere l’abbonamento al personale dell’Atm.

Ampliati i posti per scooterm moto e motocicli

Oltre agli stalli riservati per le microcar, è stato ampliato il numero di posti riservati a scooter, moto e motocicli: sono aumentati di cinquanta unità i nuovi posteggi in viale Regina Elena, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente gli stalli a disposizione dei numerosi studenti.

Anche altrove in provincia si sta lavorando allo scopo di dare una spinta alla mobilità sostenibile. Il Comune di Alcamo ha recentemente aderito al progetto “Muoviti bene che ti premio”, che sostiene misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. Il programma prevede un finanziamento di circa 150 mila euro destinati al potenziamento di percorsi pedonali protetti, con dossi rialzati ad alta visibilità e rafforzamento della segnaletica orizzontale e verticale, per collegare la pista ciclabile e gli istituti scolastici comunali. Nello specifico, si sono realizzati due attraversamenti protetti su viale Italia e via Gaetano Martino, all’altezza del plesso Mirabella, un attraversamento protetto su piazza vittime Nassiryia, in direzione del plesso Nino Navarra, uno su Viale Europa all’altezza della scuola Aporti e ancora in viale Europa in direzione dell’istituto magistrale Allmayer. Dall’altro lato del paese, realizzati due attraversamenti protetti su viale Europa e via Leone XIII, per il plesso Giovanni Gentile e un attraversamento protetto su via Madonna del Riposo, per gli alunni della scuola Lombardo Radice.

“Abbiamo voluto – ha dichiarato l’assessore alla Viabilità Vito Lombardo – un progetto specifico per gli attraversi pedonali in sicurezza presso gli istituti scolastici comunali perché vogliamo che i nostri ragazzi possano muoversi senza incontrare ostacoli e contestualmente abbiamo previsto la realizzazione delle rampe di accesso per i portatori di handicap o per eventuali passeggini”.