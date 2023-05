Psg, il portiere Rico cade da cavallo: è gravissimo

Paura ed apprensione in casa Paris Saint-Germain per le sorti del portiere spagnolo Sergio Rico: è in condizioni disperate

Sono ore di ansia in casa Psg per Sergio Rico. Il portiere spagnolo, vice di Donnarumma, è infatti ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia dopo una caduta da cavallo, avvenuta stamattina a El Rocío, in cui ha riportato un forte trauma cranico-cerebrale. Sabato il giocatore era in panchina nella trasferta di Strasburgo, che ha regalato il titolo al Psg, e poi ha sfruttato i giorni liberi concessi dal tecnico Galtier per tornare a Siviglia, sua città natale.

Il portiere è caduto da cavallo

Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente: secondo quanto riportato dai media spagnoli, Sergio Rico sarebbe caduto dopo uno scontro tra il suo cavallo e uno in fuga e colpito al collo dallo zoccolo di quest’ultimo. È stato trasportato d’urgenza in ospedale in elicottero e ora si trova ricoverato in terapia intensiva.