Pugni e calci ai medici in pronto soccorso: denunciati due fratelli

Danneggiamenti e aggressioni ai sanitari del Pronto soccorso a Lanciano (Ch). La polizia ha denunciato due fratelli di Lanciano, di 53 e 56 anni, per aver usato violenza e minacciato il personale medico del “Renzetti”. I fatti risalgono agli inizi dello scorso marzo, quando i due hanno accompagnato l’anziana madre in ospedale a seguito di un malore. I figli non si sono fidati dei medici, credendo che la congiunta non fosse curata a dovere. Così hanno fatto irruzione negli ambulatori aggredendo il personale medico e paramedico, danneggiando una porta ed interrompendo l’attività per venti minuti. I fratelli segnalati alla magistratura per interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.