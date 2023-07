Pullman prende fuoco in galleria: diversi intossicati e traffico in tilt

Un pullman ha preso fuoco all'interno di una galleria sull'A12: diverse persone sono rimaste intossicate con code di oltre 10 chilometri

Momenti di paura nel pomeriggio a Genova.

Un pullman, infatti, ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Giugo sulla A12, nel tratto tra Recco e Nervi in direzione del capoluogo ligure.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma anche la polizia stradale e i tecnici Aspi.

Diversi intossicati e oltre dieci chilometri di coda

A causa del rogo si è creato un denso fumo all’interno del tunnel e per questo sono state mandate sette ambulanze e due auto mediche.

Ci sarebbero diversi intossicati.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni e si sono formate in totale oltre dieci chilometri di coda in aumento.