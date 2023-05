Pulmini per disabili rubati a Palermo, Lagalla: “Gesto infame”

Ignoti hanno portato via due pulmini del Comune di Palermo utilizzati per il trasporto di soggetti con disabilità.

Due pulmini del Comune di Palermo sono stati rubati nelle scorse ore in via Franco Taormina, nel capoluogo siciliano. I due mezzi erano impiegati per il servizio del trasporto disabili di tutte le età.

Tentato anche furto di terzo pulmino

A quanto pare, ignoti avrebbero tentato anche di portare via un terzo pulmino. Per il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si tratta di un “gesto infame” che “danneggia il mondo della disabilità”.

L’accaduto è stato già denunciato alla Polizia di Stato e nelle prossime ore il Comune di Palermo provvederà a rimpiazzare i mezzi che sono stati sottratti.

“Apprendo che dal parcheggio comunale di via Taormina sono stati rubati due pulmini che trasportavano disabili. Il furto è di per sé un reato odioso, quando perpetrato in danno di soggetti deboli è un gesto ancor più vile. Auspico che vengano al più presto riconsegnati“, ha commentato il consigliere comunale Natale Puma.