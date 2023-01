“Aiutateci, nostro figlio non riesce a tornare a riva”: giovane salvato in extremis in mare

Una vicenda che ha destato preoccupazione ma che per fortuna si è conclusa bene quella che è accaduta a Punta Grande, nell'Agrigentino.

Momenti di preoccupazione nella località Punta Grande del Comune di Realmonte, in provincia di Agrigento, dove la Guardia Costiera è intervenuta per salvare un giovane in difficoltà in mare.

L’episodio si è verificato nella mattinata del 26 gennaio 2023.

Giovane in difficoltà nel mare di Punta Grande, salvato

Ad allertare i soccorsi per il giovane, che si trovava a circa 100 metri dalla battigia nel mare di Punta Grande, sono stati i genitori. Pare che il ragazzo – della provincia di Agrigento – si trovasse in acqua e non riuscisse a raggiungere la riva.

Sul posto, una volta ricevuta la segnalazione, è giunto il personale della Guardia Costiera di Porto Empedocle. Gli operatori hanno individuato il giovane, ormai allo stremo delle forze e in visibile difficoltà, e lo hanno raggiunto a bordo della motovedetta M/V CP 2093. Fortunatamente, anche grazie alla sinergia tra il personale di bordo e una pattuglia rimasta a terra a coordinare le operazioni, il giovane è stato tratto in salvo.

Immagine di repertorio