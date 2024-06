Punta Secca, Ztl potenziata e nuove aree pedonali

Per la nuova stagione, l’Amministrazione comunale ha ampliato le zone in cui le macchine non possono transitare per migliorare e incentivare l’esperienza di visitatori e turisti nel borgo marinaro

SANTA CROCE CAMERINA – L’estate è alle porte e il Comune si organizza per far fronte alle richieste dei commercianti della frazione balneare di Punta Secca, divenuta famosa negli ultimi per la presenza della Casa del Commissario Montalbano e meta estiva molto gettonata.

Nell’estate 2023 la Ztl è stata istituita per migliorare la vivibilità della borgata marinara, che poi è rimasta attiva nel fine settimana e nei giorni festivi, giornate che anche nel periodo invernale fanno registrare presenza di visitatori.

Pensata una nuova Ztl per Punta Secca

Per la nuova stagione estiva l’amministrazione comunale ha pensato una nuova Ztl. Questa è entrata in vigore lo scorso 14 giugno, ovviamente si tratta di una serie di modifiche rispetto alla passata stagione. Infatti, dopo una verifica di quanto fatto precedente stagione si è deciso di Ztl sempre più funzionale.

Nello specifico è stata creata una Ztl permanente in corso Aldo Moro, nel tratto compreso tra via Paolo VI e via Verdi, e in via Verdi, nel tratto compreso tra corso Moro e via Madonna di Portosalvo.

Una seconda Ztl, a fascia oraria, sarà attiva dalle 9 alle 16 in via Madonna di Portosalvo, via Verdi, in Piazza Faro e sul Lungomare Vespucci. Nella fascia oraria della Ztl, il comune specifica che il traffico veicolare sarà consentito solo a chi è munito di pass, per i disabili con apposito contrassegno, mezzi di soccorso, veicoli con barche e carrelli per le sole operazioni di approdo o mezzi autorizzati dal comando di Polizia Locale per il carico e scarico merci visto che lì insistono diverse attività commerciali.

Istituita anche un’ampia area pedonale

Inoltre è stata istituita un’ampia area pedonale che va dalle ore 16 alle ore 4 del giorno successivo nelle seguenti vie: Madonna di Portosalvo (tratto via Nenni – via Verdi), via Verdi (tratto via Madonna di Portosalvo – piazza Faro), Piazza Faro e Lungomare Vespucci (tratto piazza Faro – piazza Concordia).

La nuova Ztl è frutto di un dialogo costante tra amministrazione ed attività commerciali. Infatti il sindaco Peppe Dimartino ha spiegato: “abbiamo recepito le istanze dei commercianti e, dopo uno studio effettuato con la nostra Polizia Locale, abbiamo apportato delle modifiche alla Ztl per coniugare le esigenze di ciascuno. Da qui a qualche settimana il nostro territorio vedrà aumentare sensibilmente, come ogni anno, la popolazione e abbiamo lavorato su più fronti (raccolta porta a porta, pulizia spiagge, scerbatura) per farci trovare pronti. Stiamo infine ultimando la messa a punto del cartellone degli eventi estivi che verrà presentato a breve”.

Certamente la scelta dell’amministrazione di modificare il percorso della zona a traffico limitato va letta nell’ottica del miglioramento e dell’efficientamento. L’aumento delle aree pedonali permetterà a cittadini e ai numerosi visitatori nella stagione estiva di godere di ampi spazi vicino al mare dove poter passeggiare in tranquillità e spensieratezza.