Putin sarà al G20, ma non in presenza: l’annuncio

La prossima settimana il presidente russo, Vladimir Putin, parteciperà al vertice online del G20 e alla riunione, sempre in formato virtuale, dei leader dei Paesi Brics. Lo ha riferito il programma “Mosca. Cremlino. Putin” sul canale televisivo Russia-1, secondo quanto riporta l’agenzia Tass, ricordando che il vertice del G20, ospitato dall’India, è previsto per il 22 novembre.

La presenza di Putin al G20 e agli altri vertici

Putin, che ha saltato la riunione dei leader del G20 di settembre in presenza a Nuova Delhi e che è stato rappresentato dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov al vertice dei Brics di agosto in Sudafrica, è stato colpito a marzo da un mandato d’arresto della Corte penale internazionale, che lo accusa di crimini di guerra per la deportazione di bambini ucraini, accusa che Mosca nega.

Dall’inizio della pandemia, e ancor più dopo l’invasione dell’Ucraina, Putin si è recato molto raramente all’estero. Il mese scorso, tuttavia, si è recato in Cina per incontrare il suo omologo e alleato, Xi Jinping.

All’inizio di ottobre il presidente russo aveva assicurato che non si sarebbe recato fisicamente ai vertici internazionali per non “causare problemi” agli organizzatori. Nuova Delhi ha stretti legami storici con Mosca e la Russia rimane il maggiore fornitore di armi dell’India.