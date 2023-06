Putin ricorda Berlusconi: “Una grossa perdita” – VIDEO

Il discorso (con sottotitoli) del presidente russo dopo la morte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Le parole di Vladimir Putin dopo la morte di Silvio Berlusconi in un’intervista diffusa dal Cremlino, tradiscono una forte emozione dopo la scomparsa del leader di “Forza Italia”.

Il presidente russo parla di “grossa perdita” in un video in cui mostra tutta la tristezza per la morte del noto imprenditore e politico che – si sa – conosceva bene e considerava amico, soprattutto prima che il caso della guerra in Ucraina incrinasse i rapporti tra Russia e Italia.

Berlusconi, il ricordo di Putin: “Era sincero”

“Sono poche le persone del genere sulla scena internazionale ora”, afferma Putin. “Era un grande amico del nostro popolo e ha fatto molto per sviluppare relazioni d’affari, amichevoli, tra la Russia e i Paesi Europei. È stato l’iniziatore dello sviluppo delle relazioni tra la Russia e l’Alleanza atlantica, è stato con la sua partecipazione che sono stati creati i meccanismi di cooperazione, e su sua iniziativa. Ma prima di tutto era un politico italiano. Per la politica era una persona inusuale, perchè era una persona sincera e aveva quel privilegio che non hanno i politici del suo livello: il privilegio consisteva nel fatto che diceva quello che pensava. È molto triste. Voglio fare le mie condoglianze al popolo italiano, e a tutte le persone vicine al signor Berlusconi. È una grossa perdita, non solo per l’Italia, ma anche per la politica mondiale”.