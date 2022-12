Qatar 2022: Brasile, mondiali finiti per Gabriel Jesus e Alex Telles

I due giocatori della selezione sudamericana si sono infortunati nel corso della gara persa contro il Camerun

Il Brasile avanza agli ottavi di finale ma perde i pezzi. E’ finito il Mondiale di Alex Telles e Gabriel Jesus, i due giocatori che si sono infortunati ieri contro il Camerun. Secondo quanto ha reso noto lo staff medico della Seleçao, i test ai quali i due sono stati sottoposti hanno evidenziato problemi che non permetteranno a entrambi i calciatori di tornare in campo entro la fine di Qatar 2022.

Lesione al ginocchio per Gabriel Jesus

Per Gabriel Jesus c’è una lesione al ginocchio destro da cui può guarire “fra tre o quattro settimane” senza bisogno di operarsi, mentre Alex Telles, anche lui con problemi al ginocchio destro, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. I due non potranno essere sostituiti, quindi il Ct Tite si ritrova con due giocatori in meno. Non solo, perché degli altri tre infortunati, Neymar e gli juventini Danilo e Alex Sandro, soltanto Danilo appare recuperabile per la partita degli ottavi di finale di lunedì contro la Corea del Sud.