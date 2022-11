Qatar 2022, il Ghana dimentica le maglie da gioco: si cerca soluzione

Il Ghana, partito alla volta del Qatar, ha dimenticato le maglie da gioco nel proprio paese: è corsa contro il tempo per averle all'esordio contro il Portogallo.

Un vero e proprio pasticcio ha coinvolto il Ghana a pochi giorni dal via di Qatar 2022. La nazionale africana, infatti, è regolarmente partita verso l’Asia, dimenticando però le maglie da gioco che i calciatori dovranno indossare durante la Coppa del Mondo.

La Federazione ghanese avrebbe già provveduto a spedire tutto il materiale in emergenza: tuttavia, il tempo stringe e dunque non è da escludere il rischio che le divise non arrivino in tempo per l’esordio del 24 novembre che vedrà il Ghana giocare contro il Portogallo.

La lentezza delle poste ghanesi, dunque, potrebbe rivelarsi fatale.