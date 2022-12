Qatar 2022, scommette su vittoria Inghilterra ai mondiali: 18 mila magliette da “buttare”

Una scommessa che non ha pagato: la Francia ha eliminato la squadra dei Tre Leoni e un imprenditore si ritrova a dover smaltire le magliette

Un uomo d’affari britannico, Karl Baxter, scommette sulla vittoria ai Mondiali dell’Inghilterra stampando, prima dei quarti di finale contro la Francia, delle maglie con la scritta ‘Cup Winners 2022, It’s Finally Home’. Una scommessa che non ha pagato visto che la Francia ha eliminato per 2 a 1 la squadra dei Tre Leoni e ora Baxter si ritrova a dover smaltire ben 18 mila magliette.

“Avevamo un carico di magliette da calcio senza scritte che abbiamo comprato un paio di anni fa. Non ci avevamo fatto molto e quindi ho deciso di scommettere sulla vittoria dell’Inghilterra“, ha spiegato Baxter, 46 anni, a Sky News. “Al di là della vicenda delle maglie che mi sono rimaste, come tifoso dell’Inghilterra sono completamente distrutto dall’eliminazione e di come è andata la partita”, ha detto il direttore generale di Poole-based Wholesale Clearance Uk.

Intanto Baxter per cercare di smaltire il carico ha ridotto il prezzo di questi articoli unici: “indossale con orgoglio, aggiungile alla tua collezione, usale per pulire le finestre… non sappiamo”, ha sottolineato il manager che comunque ha spiegato che il costo per realizzare queste magliette non è stato troppo oneroso: “ne abbiamo vendute qualcuna ma ce ne sono altre da smaltire”.