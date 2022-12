Qatar 2022, tifoso del Marocco irride la Spagna: le immagini

Un giovane tifoso del Marocco irride il pullman della Spagna dopo il trionfo agli ottavi di finale: le immagini hanno fatto il giro del mondo

L’impresa compiuta dal Marocco resterà negli annali della Coppa del Mondo.

I Leoni dell’Atlante, dopo aver eliminato il Belgio nella fase a gironi, hanno fatto un’altra vittima eccellente, ovvero la Spagna di Luis Enrique.

Decisivi sono stati i calci di rigore, con il portiere marocchino Bonu (ironia della sorte, estremo difensore del Siviglia e miglior giocatore nel suo ruolo nella scorsa edizione della Liga) grande protagonista con le paratissime su Soler e Busquets.

Il cucchiaio di Hakimi ha mandato in estasi il popolo nordafricano, a casa e, soprattutto, sugli spalti.

Nel vero senso della parola.

Giovane tifoso del Marocco irride il pullman spagnolo: “L’aeroporto è da quella parte”

Già, perchè hanno fatto il giro del mondo le immagini che ritraggono un giovanissimo supporters del Marocco fermarsi accanto al pullman della “Roja” all’esterno dell’Education City Stadium di Al Rayyan.

“Arrivederci spagnoli, siete una grande squadra. Complimenti: l’aeroporto è da quella parte”, queste le parole del giovane tifoso con tono ironico e scherzoso, evidentemente su di giri dopo la vittoria della squadra del ct Regragui.

I calciatori spagnoli affacciati al finestrino non hanno potuto far altro che osservare e incassare in silenzio, alle prese con l’ennesima delusione patita dal dischetto dopo la semifinale di Euro 2020 con l’Italia.