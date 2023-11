Il QdS contro la violenza sulle donne, il messaggio del vicedirettore Raffaella Tregua

Il messaggio del vicedirettore del QdS, Raffaella Tregua, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza contro le donne.

Il Quotidiano di Sicilia al fianco delle donne vittime di violenza. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, QdS lancia la finestra informativa permanente “I mali della società”. L’impegno del quotidiano rilanciato anche attraverso le parole del vicedirettore Raffaella Tregua.

“I mali della società”

Dal bullismo alla violenza di genere, dalle tossicodipendenze alla ludopatia. La società di oggi è sempre più attanagliata da una serie di emergenze sociali che non solo non accennano a diminuire, anzi aumentano per frequenza e gravità.

Di fronte a questo stato di perenne violenza, il QdS ha deciso di accendere i fari con questa finestra informativa permanente che, almeno una volta al mese, vuole analizzare i principali “Mali della società” con l’ausilio di esperti, istituzioni e forze dell’ordine.