Qualificazioni Mondiali Futsal, Italia-Svezia a Catania: convocati due giocatori del Meta

La Nazionale torna in Sicilia a distanza di 12 anni dall’ultima volta: nel 2011 fu il PalaCarelli di Caltanissetta a ospitare gli azzurri

Il 1° marzo a Catania, contro la Macedonia del Nord, e l’8 a Gavle in Svezia, si disputeranno le ultime due partite degli Azzurri nel Main Round delle qualificazioni alla FIFA Futsal World Cup 2024. L’Italia è attualmente in testa a questo triangolare con formula di andata e ritorno: con 4 punti, Musumeci e compagni guidano davanti a Svezia (3) e Macedonia del Nord (1). Per superare il turno e accedere all’Elite Round bisogna vincere questo triangolare, oppure essere fra le quattro migliori seconde dei 12 gironi: le 8 peggiori seconde, invece, saranno chiamate a disputare un Play off. La gara di Catania, che si giocherà al PalaCatania con la Macedonia del Nord il 1° marzo alle 20.30 – ingresso gratuito, diretta streaming su figc.it – rappresenta quindi uno snodo cruciale nel cammino dei ragazzi di Bellarte. La Nazionale torna in Sicilia a distanza di 12 anni dall’ultima volta: nel 2011 fu il PalaCarelli di Caltanissetta a ospitare gli Azzurri nel girone di qualificazione al Mondiale del 2012.

I precedenti

Sono tre i precedenti con la selezione balcanica: il primo risale al 2004, in una gara di qualificazione a Euro 2005, vinta dagli Azzurri per 5-0; il secondo un 6-1 al PalaFlorio di Bari nelle qualificazioni al Mondiale del 2016; l’ultimo lo scorso ottobre, il pareggio 3-3 nella prima gara di questo Main Round. Con la Svezia, invece, l’unico precedente è quello della seconda giornata di questo Main Round, con gli Azzurri che a novembre si sono imposti 6-1 ad Aversa.

I convocati

Per questo duplice impegno, il Ct Massimiliano Bellarte ha convocato 18 calciatori, chiamandone cinque dall’ultimo stage riservato a calciatori di interesse nazionale: fra questi il portiere Gianluca Parisi del Sandro Abate, Gennaro Galletto del Real San Giuseppe, Lorenzo Etzi del 360GG Monastir, Nicola Cutrignelli dell’Olimpus Roma, Maurizio Silvestri della Meta Catania. Nella lista anche un altro giocatore del Meta Catania, Carmelo Musumeci, e Alessandro Schettino della L84, capitano della Nazionale Under 19. L’Italia si radunerà nella giornata di domenica 26 febbraio, rimanendo a Catania fino al 5 marzo, giorno della partenza per la Svezia.